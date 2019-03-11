"Дзага, мы с тобой!" ЦСКА записал видео со словами поддержки Алану Дзагоеву

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко и футболисты команды записали видеообращение со словами поддержки в адрес полузащитника Алана Дзагоева.
29-летний хавбек получил травму крестообразных связок колена в февральском товарищеском матче с "Картахеной", из-за которой Дзагоев вынужден пропустить остаток сезона.
– Дзага, мы с тобой! Слова поддержки Алану Дзагоеву от красно-синей команды! – говорится в сообщении армейского клуба в Твиттере.
"Дзага, мы с тобой!" 🔴🔵 Слова поддержки Алану Дзагоеву от красно-синей команды! pic.twitter.com/txFENIl89Q– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 11 марта 2019 г.
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