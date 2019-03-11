"Дзага, мы с тобой!" ЦСКА записал видео со словами поддержки Алану Дзагоеву

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко и футболисты команды записали видеообращение со словами поддержки в адрес полузащитника Алана Дзагоева.

29-летний хавбек получил травму крестообразных связок колена в февральском товарищеском матче с "Картахеной", из-за которой Дзагоев вынужден пропустить остаток сезона.

– Дзага, мы с тобой! Слова поддержки Алану Дзагоеву от красно-синей команды! – говорится в сообщении армейского клуба в Твиттере.​