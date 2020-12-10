Дюрица поблагодарил болельщиков «Локо» за поздравления с днем рождения
Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица поблагодарил болельщиков за поздравления с днем рождения. Словацкому футболисту исполнилось сегодня 39 лет.
Хочу сказать большое спасибо всем болельщикам «Локомотива». Как приеду в Москву, будем болеть все вместе. Только «Локо», только победа!" - сказал Дюрица в видеообращении.
Дюрица выступал за «Локомотив» с 2009 по 2016 год и выиграл с ним Кубок в сезоне-2014/15.
Всем тёплый привет от Яна Дюрицы ? pic.twitter.com/ZLKZycYyI3— «Локомотив» (@fclokomotiv) December 10, 2020
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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