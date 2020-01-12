Дюпин признался, что обрадовался назначению Слуцкого в «Рубин»

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин рассказал, как он воспринял новость о том, что главным тренером команды стал Леонид Слуцкий.

— Вчера в Казань прилетел Леонид Слуцкий. Встречались с ним уже?

— У нас сегодня общекомандное собрание на базе после обеда. Там все познакомимся, послушаем, что нам скажет. Завтра уже вылетаем на сборы.

— Какие у вас были впечатления, когда узнали, что команду принял Слуцкий?

— Я обрадовался. Леонид Викторович зарекомендовал себя как хороший специалист. В Англии поработал, Голландии. С ним будет интересно поработать, — цитирует Дюпина корреспондент «БИЗНЕС Online».

Предыдущим клубом Слуцкого был «Витесс». Также он тренировал «Халл Сити», ЦСКА, «Крылья Советов», «Москву», «Уралан» и сборную России.