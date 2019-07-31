Дюпин – лучший игрок июля в составе "Рубина" по версии болельщиков

Голкипер "Рубина" Юрий Дюпин признан лучшим игроком казанской команды в июле по версии фанатов, сообщает официальный Twitter клуба. 31-летний российский футболист принял участие в трех матчах и пропустил один мяч.

Дюпин стал игроком "Рубина" в июне 2019-го. Ранее вратарь выступал за "Анжи".

Болельщики признали Юрия Дюпина лучшим игроком нашей команды в июле!🔝

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В трёх матчах он пропустил лишь один гол, отразил 14 ударов и совершил 5 сейвов! 🧤

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Голосование проводилось совместно с премиальным спонсором клуба ПАО «Казаньоргсинтез». pic.twitter.com/NJeHkmQjWW — «Рубин» Казань (@fcrk) July 31, 2019

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