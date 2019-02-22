Дюков приехал на конференцию РФС

Единственный кандидат на должность президента РФС председатель совета директоров "Зенита" и глава "Газпром Нефти" Александр Дюков прибыл на конференцию в Москве, на которой пройдут выборы главы организации.

Напомним, что выборы пройдут на безальтернативной основе. 16 января футбольный союз официально подтвердил, что на должность президента организации претендует единственный кандидат – Дюков.

Мероприятие проходит в одном из отелей в районе Нового Арбата и, в отличие от исполкома РФС и других заседаний организации, - в открытом режиме для представителей СМИ. В конференции примут участие порядка 150 делегатов. Это представители профессиональных клубов, региональных футбольных федераций, а также иных организаций – субъектов РФС.

Единственный кандидат на пост президента РФС Александр Дюков приехал на конференцию pic.twitter.com/OFM5jq5R9s – СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 22 февраля 2019 г.

Выборы президента РФС. Почему на этот раз они уникальны. Live!