Дюков подвел первые итоги работы на посту главы РФС

Президент РФС Александр Дюков на пресс-конференции по итогам исполкома организации подвел итоги 1,5 месяцев работы на этом посту. Он был избран в качестве главы российского футбола 22 февраля этого года.

– Первый итог – работа исполкома, – сказал Дюков. – Мы начинаем делить ее на две части: организационно-операционную, административную и стратегическую, которая касается развития. Если говорить об операционной – это проведение соревнований, обеспечение функционирования сборных, то вы видите, что все работает более-менее благополучно. Нет особых проблем и сбоев. Есть проблемки, но они не глобальные. Их нам удается ликвидировать. За эти полтора месяца мы многое сделали для понимания того, что нам нужно продвинуть развитие футбола. Те вопросы, которые мы рассматривали, это мероприятия по развитию детско-юношеского направления, аттестация школ, новые соревнования. Это только небольшая часть тех проектов, к реализации которых мы уже приступили. В настоящий момент к реализации готовится еще ряд новых проектов, которые позволят продвинуть футбол. Считаю это основным достижением. Происходят изменения в организационной структуре, есть понимание по финансированию: где, из каких источников мы будем финансировать. Изменения происходят, и маховик развития набирает обороты и скоро уже его будет не остановить. Проекты и инициативы пойдут один за другим. Нам действительно важно будет важно обеспечить финансирование, но у нас должны быть рабочие руки, люди, которые в состоянии осуществить больше количество проектов.

– То есть необходимости революционных решений не было?

– Когда я заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента, сказал, что не собираюсь устраивать никаких революций. Что я за эволюционное развитие. На тот момент я был членом исполкома и прекрасно знал, о положении дел в РФС. С точки зрения организационной работы, проведения соревнований, все было хорошо. Единственное, когда каждый год делается одно и то же, вы занимаетесь развитием, то теряете темп и не двигаетесь вперед. Моя задача: то, что работало, должно работать также бесперебойно, но при этом создать новые институты и механизмы в рамках РФС, которая позволит нам начать двигаться вперед в развитии нашего футбола. (Андрей Михайлов, Елена Григорьевская)