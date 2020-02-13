РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Дюков обсудит лимит на легионеров с новым министром спорта

13 февраля 2020, 15:42
Теги:

После окончания заседания исполкома РФС президент футбольного союза Александр Дюков высказался о лимите на легионеров.

— Лимит устанавливает Министерство спорта. Я встречусь с новым министром (Олегом Матыциным — Прим. Е.Б.) на следующей неделе, и этот вопрос я подниму, хочу узнать его отношение, — сообщил Дюков. — Предыдущий поддерживал нынешний лимит и считал его правильным. Постоянно что-то менять неправильно. Давайте посмотрим, как работает новый формат. (Евгений Белоусов)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
18
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир