Дюков обсудит лимит на легионеров с новым министром спорта

После окончания заседания исполкома РФС президент футбольного союза Александр Дюков высказался о лимите на легионеров.

— Лимит устанавливает Министерство спорта. Я встречусь с новым министром (Олегом Матыциным — Прим. Е.Б.) на следующей неделе, и этот вопрос я подниму, хочу узнать его отношение, — сообщил Дюков. — Предыдущий поддерживал нынешний лимит и считал его правильным. Постоянно что-то менять неправильно. Давайте посмотрим, как работает новый формат. (Евгений Белоусов)