Дюков о матче «Зенита» и «Локомотива»: «Все идет к тому, что клубы сыграют в назначенные даты»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал задержку в публикации календаря на осенне-зимнюю часть чемпионата России.

— Вас устраивает, что календарь опубликован так поздно, в нарушении регламента?

— Нужно задать этот вопрос лиге. Насколько мы знаем, причина — попытка достичь договоренности между клубами, участвующими в еврокубках по датам проведения. Для нас очень важно, чтобы команды выступили как можно успешнее в еврокубках. Лига руководствовалась тем, что клуба договорятся по датам проведения.

— Что с матчем «Зенита» и «Локомотива»?

— Что касается даты, все предусмотрено регламентом. Лига и РФС могут пойти навстречу клубам, участвующим в Лиге чемпионов. Для того чтобы эти изменения произошли, важно, чтобы был консенсус меду клубами. На данный момент этой договоренности нет. «Зенит» готов играть 24 и 28 сентября, объясняя это тем, что игру в Красноярске он хочет проводить первым составом. С учетом перелетов им нужен дополнительный день. «Локомотив» готов играть 24-го числа в Кубке, но при том провести матч 27-го числа с «Зенитом». Соответственно, если на игру в Калининград полетит не первый состав, тогда «Локомотив» получит преимущество перед «Зенитом». Все идет к тому, что игры пройдут в назначенные даты — 25 и 28 сентября. Но если стороны придут к компромиссу, мы готовы пойти на встречу. (Александр Рогулев)

Матч «Локомотив» — «Зенит» запланирован на 28 сентября, 19.00 мск. Ранее в РПЛ уточнили, что в случае принятия решения РФС об изменении даты проведения матчей 1/16 финала Олимп-Кубка России с участием «Локомотива» и «Зенита» на 24 сентября, дата проведения матча РПЛ между ними будет изменена на 27 сентября и встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

РПЛ опубликовала расписание матчей до зимней паузы

«Мы за 14 дней должны провести 5 матчей». Семин раскритиковал календарь «Локомотива»