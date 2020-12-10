Дюков допустил изменение формата РПЛ
Президент РФС Александр Дюков допустил, что в будущем формат премьер-лиги будет изменен.
— Конечно, можно что-то менять через переформатирование чемпионата, нам нужно максимально увеличить количество высокоинтенсивных матчей в нашем чемпионате. Потому что 30 туров и далеко не все они — матчи с высокой интенсивностью. Этого недостаточно, чтобы наши клубы прогрессировали и были конкурентноспособными в Европе.
(Константин Алексеев)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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