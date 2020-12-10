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Дюков допустил изменение формата РПЛ

10 декабря 2020, 23:15

Президент РФС Александр Дюков допустил, что в будущем формат премьер-лиги будет изменен.

— Конечно, можно что-то менять через переформатирование чемпионата, нам нужно максимально увеличить количество высокоинтенсивных матчей в нашем чемпионате. Потому что 30 туров и далеко не все они — матчи с высокой интенсивностью. Этого недостаточно, чтобы наши клубы прогрессировали и были конкурентноспособными в Европе.
(Константин Алексеев)

Полностью интервью Дюкова

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