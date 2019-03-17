Дворкович согласился с Медведевым: матч "Спартака" и "Зенита" получился хорошим

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович после игры 20-го тура "Спартак" – "Зенит" (1:1) сошелся в ее оценке с президентом невского клуба Александром Медведевым. По его словам, ничья справедлива.

– Да, хороший матч, – согласились Дворкович с Медведевым и добавил. – Все справедливо, результат по игре. (Вячеслав Короткин)

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