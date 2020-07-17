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Два игрока «Спартака» и Дзюба с Азмуном вошли в сборную тура

13:17
Сборная 29-го тура чемпионата России по версии Whoscored.
Сборная 29-го тура чемпионата России по версии Whoscored.
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Портал Whoscored опубликовал символическую сборную 29-го тура Тинькофф-чемпионата России. В нее вошли по два футболиста «Спартака», «Крыльев Советов» и «Зенита».

Самые высокие рейтинги получили зенитовец Сердар Азмун (9,7) и спартаковец Роман Зобнин (9,4).

Полностью символическая сборная 29-го тура РПЛ вылядит следующим образом: Сафонов («Краснодар», 7,9) — Хлусевич («Арсенал», 8,0), Жиго («Спартак», 8,4), Мурило Серкейра («Локомотив», 8,3), Д. Комбаров («Крылья Советов», 7,7) — Азмун («Зенит», 9,7), Зобнин («Спартак», 9,4), Тимофеев («Крылья Советов», 7,8), Кварацхелия («Рубин», 8,8) — Влашич (ЦСКА, 7,7), Дзюба («Спартак», 7,9).

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи




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