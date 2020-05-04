«Думаю, мы достойны чемпионства». Семак — о возможном досрочном завершении сезона

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что его команда достойна чемпионства, если сезон в Тинькофф чемпионате России не будет доигран.

«Титул? Лучше его добиться на футбольном поле, но если не будет продолжения, то думаю, что мы достойны чемпионства, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ». — Все ведь были в равных условиях. Те клубы, которые недовольны своими местами в турнирной таблице — они будут за доигровку сезона. Как только позволит ситуация, то мы перейдем на индивидуальные тренировки на поле, разведя игроков по времени. Тренерский и медицинский штабы будут работать в масках и не контактировать с футболистами. Нужно недели три, чтобы вернуться в оптимальные кондиции. В общей сложности нам потребуется месяц, чтобы подготовить команду к возобновлению чемпионата.

Любая пауза — это минус. Для всех команд, я думаю. Мы только, по сути, вошли в игру. Готовиться теперь нужно начинать не то что с нуля, а с минус единицы или минус десяти. Состояние очень сложное. В такой ситуации никто ранее не был. Возобновление сезона всем дастся не так просто. Это все прекрасно понимают. У нас все игроки находятся в Санкт-Петербурге. Только тренер Юрий Жевнов уехал в Белоруссию. Остальные работают здесь, дома. Конечно, легионерам очень сложно. Никто не понимал, насколько затянется этот период самоизоляции. Изначально было две недели, потом все затянулось».

По данным Worldometer, в мире зафиксировано 3 599 344 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 249 743 человека умерли, выздоровели — 1 168 554.

По данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 145 268 случаев заболевания коронавирусом. 1356 человек умерли, выздоровели — 18 095.