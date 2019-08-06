Дуглас: "Занятия мини-футболом очень помогли в дальнейшей карьере"

Новичок "Зенита" Дуглас в интервью пресс-службе петербургского клуба рассказал о том, как попал в футбол. Он подчеркнул, что ему на пользу пошли и занятия мини-футболом.

– В детстве вы собирались пойти по стопам отца и стать водителем автобуса. В какой момент футбол изменил эти планы?

– Играть в футбол я начал в детстве и тогда, конечно, о карьере не задумывался. Но получилось, что я выжал из своего увлечения максимум. Поначалу играл дома, во дворе, и постепенно стали вырисовываться контуры более серьезных устремлений. Сегодня можно сказать, что моя мечта сбылась. Я играл в прекрасных командах, а теперь предстоит выступление в Лиге чемпионов. В "Зените" я намерен максимально выкладываться, чтобы проявить себя с лучшей стороны.

– В вашей семье другие спортсмены есть?

– Нет. Некоторые родственники любят поиграть, но чисто для себя. Возможно, кто-то из них тоже станет спортсменом, но пока такой шанс выпал только мне. Я благодарю Бога за это.

– Все знают, что в Бразилии – абсолютный культ футбола. Чей постер висел в вашей комнате?

– Мой интерес к футболу не проявлялся таким образом, ни одного постера в моей комнате не висело. Но я, конечно, следил за игрой лучших футболистов – Зидана, Месси и других. Наблюдая за ними, я учился, хотя что-то взять от них очень сложно – они все делают на запредельном уровне.

– Когда футбол перестал быть для вас просто увлечением?

– Пожалуй, это случилось в 16 лет, когда я попал в профессиональную команду и подписал свой первый контракт. Через год в моей жизни появился "Наутико". Там я проходил долгий отбор, почти месяц. Кроме меня просматривали еще около ста игроков. Я прошел через это сито, меня допустили к занятиям в общей группе. После нескольких месяцев тренировок уже можно было говорить о том, что "Наутико" – первая ступенька в моей карьере. Это был 2012 год. Дальше я шел шаг за шагом и добрался до "Зенита".

– Как вы совмещали футбол и общеобразовательную школу?

– Я очень быстро стал профессионалом, поэтому времени на учебу практически не оставалось. Мы играли два матча в неделю – по средам и воскресеньям. Приходилось очень много ездить. Футбол – это тоже своеобразная школа жизни, он многому меня научил. Однако это не значит, что я не собираюсь учиться дальше. Нужно развиваться во всех направлениях, и когда-нибудь я плотно займусь своим образованием. Пока же меня очень интересует, например, культура города и страны, где я играю.

– В вашей жизни был еще и мини-футбол, в котором вы получили серьезную травму.

– Действительно, у меня был такой опыт. В один день я мог тренироваться и там, и там. Это очень помогло в моей дальнейшей карьере, потому что мини-футбольные тренировки позволяли развивать короткий пас, видение поля. Травма случилась, когда мне было 15 лет. Она выбила меня из строя больше чем на год, но укрепила силу воли.