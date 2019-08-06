Дуглас считает "Локомотив", "Спартак" и "Краснодар" принципиальными соперниками "Зенита"

Новичок "Зенита" Дуглас в интервью пресс-службе петербургского клуба рассказал, противостояние с какими командами в России считает наиболее принципиальными. Также он вспомнил о своем опыте игры в Германии.

– С "Гамбургом" вы поиграли и в первой бундеслиге, и во второй. В чем разница?

– Она довольно заметна, прежде всего в техническом плане. В первой лиге игра более тактическая и комбинационная. Во второй гораздо больше борьбы, в том числе в воздухе, физических противостояний. Там никогда не бывает простых матчей.

– Весной "Гамбург" в дерби обыграл "Санкт-Паули", а вы забили один из четырех мячей.

– Это очень принципиальное противостояние, тем более что команды давно не встречались между собой, играя в разных дивизионах. Накануне болельщики приходили на все наши тренировки, заряжали и настраивали нас. Мы были очень сконцентрированы, показали хорошую игру и победили без шансов для соперника. Мне повезло забить в конце встречи.

– А знаете ли вы, какие соперники считаются самыми принципиальными для "Зенита"?

– Да. Московские "Локомотив" и "Спартак", также "Краснодар" – матчи с ними вполне можно назвать "дерби". Надеюсь, что я смогу сыграть против этих команд.