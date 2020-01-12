Дуглас Сантос: «Здорово пообщались с Халком»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос после медосмотра рассказал, как провел отпуск, о встрече с Халком и слухах об уходе в «Васку да Гама».

— Отпуск провел здорово, провел время на солнце. Был в окружении друзей, играл в футволей, катался на квадроцикле, было круто, — сказал Сантос.

— Что нужно сделать, чтобы не растерять отрыв в 10 очков?

— Мы должны делать то же самое, бороться до конца, продолжать побеждать.

— Что лучше: играть зимой в футбол или отдыхать?

— В Германии я был спокойнее, знал, что пауз нет, нужно играть. Здесь я тоже спокоен и настроен на 2020 год. Готов к продолжению борьбы.

— Кто главный конкурент «Зенита»?

— Все наши преследователи — конкуренты. Но нам надо думать о своей игре, набирать очки, побеждать.

— Зимой появлялась информация, что вас хочет пригласить «Васку да Гама». Выходил ли на вас кто-то?

— В Бразилии много фанатов «Фламенгу», «Васку да Гама». Поэтому были вопросы, хочу ли я перейти в «Васку да Гама». Но я игрок «Зенита» и всего лишь пять месяцев здесь. Мое желание — продолжать играть в Петербурге,

— Пережили неудачу в Лиге чемпионов?

— Да, мы знаем, что не удалось выполнить задачу. Сейчас надо оставить неудачу в прошлом, забыть о ней и сделать так, чтобы 2020 год стал лучше.

— Вы встречались с Халком. О чем говорили?

— Мы здорово пообщались про жизнь, про мою дочку. Он спросил о новостях «Зенита», новом стадионе. Мы много говорим о том, что не касается футбола. Нас много связывает. (Дмитрий Зимин)