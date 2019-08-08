Дуглас Сантос: "Планирую выучить русский – это важно"

Защитник "Зенита" Дуглас Сантос поделился впечатлениями от новой для себя команды. Он отметил, что теплый прием поспособствовал его быстрой адаптации.

– Как идет адаптация в "Зените"?

– Прекрасно себя чувствую. Я уже неплохо адаптировался, хоть и приехал недавно. Мне оказали невероятный прием, а подобное помогает адаптироваться и неплохо играть, но я обещаю работать, чтобы играть лучше и и приносить радость.

– Какими вы владеете языками и есть ли в планах выучить русский?

– Я говорю на португальском. Немного на немецком, итальянском. Планирую выучить русский – это важно на перспективу.

– Есть ли что-то общее между бундеслигой и российской рремьер-лигой? И в чем отличия?

– Разница в интенсивности. Немецкая лига куда интенсивнее. В остальном не вижу больших отличий. Опыт, полученный в Германии, помогает мне сейчас. Надеюсь, буду продолжать прогрессировать.

– Насколько комфортно было играть справа в обороне в матче с "Краснодаром"?

– Действительно справа я играл впервые, но на тренировках мы отрабатывали такой вариант и это помогло. По-моему, я неплохо оборонялся, но в нападении не преуспел. Надо тренироваться больше и тогда можно будет преуспеть везде.

– Как сейчас смотрите на досадный автогол в последнем матче?

– Это было ужасно. Нет ничего для защитника хуже, чем автогол. Но это послужит мне уроком на будущее. Хотел забить гол, но, конечно, не в свои ворота. Хорошо, что это случилось сейчас, а не в важнейшем матче. (Артем Рябовол)