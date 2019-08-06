Дуглас: "Российские команды стараются атаковать"

Новичок "Зенита" Дуглас в интервью пресс-службе петербургского клуба поделился впечатлениями от российского футбола. Он остался доволен дебютом в премьер-лиге.

– Вы уже сыграли несколько матчей за "Зенит". Как вам российский футбол?

– Первый матч мы провели в Петербурге, и это особенный момент для меня. Всё было новым, и поначалу я немного нервничал, но, увидев поддержку, которую нам оказывал полный стадион, почувствовал себя как дома. Здесь везде доброжелательная обстановка, много улыбок вокруг. Люди приятные и уравновешенные. Футбол меня тоже порадовал, российские команды стараются атаковать. Рад, что у меня получилось сразу влиться в игру и помочь "Зениту".

– Легендарный игрок "Зенита", а ныне футбольный эксперт Андрей Аршавин назвал вас лучшим на поле в первых двух матчах. Согласны с ним?

– Конечно, такая оценка мне приятна, но надо помнить, что я играю не один и все достижения – это достижения команды. Надеюсь и дальше быть полезным, потому что я приехал сюда не отбывать номер. Как и все зенитовцы, я мечтаю о титулах, а они основаны на хороших матчах, в которых команда набирает очки.

– Есть ли в команде человек, который помогает вам с адаптацией больше других?

– Пока я не очень много общался с партнерами за пределами матчей и тренировочного процесса. У всех свои заботы, да и у меня было много дел. Я же только приехал, искал дом, решал другие бытовые вопросы. Но я уверен, что со временем мы узнаем друг друга лучше, подружимся и будем вместе проводить свободное время.

– Дом, кстати, вы уже нашли?

– Да, теперь у меня есть все, чтобы не отвлекаться на бытовые вопросы и концентрироваться на работе.

– Что-нибудь вас удивило в городе?

– Поразило то, насколько здесь все большое. Огромный город, широченные улицы. Дома, которые мне показывали, когда я искал жилье, тоже большие. Я люблю пространство, поэтому огромные размеры всего, что здесь есть, не могли меня не впечатлить.