Дубль Жиго принес «Спартаку» победу над ЦСКА

«Спартак» на своем поле в матче 6-го тура чемпионата России обыграл ЦСКА (2:1).

В составе красно-белых дубль оформил Самюэль Жиго, у красно-синих отличился Мариу Фернандес (после небольшого рикошета от Жиго).

Через некоторое время после гола гостей встреча была остановлена примерно на 5 минут из-за сильного задымления — фанаты армейцев начали активно жечь файеры.

В первом тайме отличный сейв удался вратарю «Спартака» Александру Максименко, после первого пропущенного мяча дважды свою команду спас капитан ЦСКА Игорь Акинфеев.

«Спартак» (11 очков) поднялся с восьмого на четвертое место, ЦСКА (10) опустился с пятой на шестую позиции.

Чемпионат России

Премьер-лига

6-й тур

«Спартак» (Москва) — ЦСКА — 2:1 (0:0)

Голы: Жиго, 59 (1:0). Мариу Фернандес, 68 (1:1). Жиго, 79 (2:1).

«Спартак» (Москва): Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон, З.Бакаев (Мельгарехо, 88), Гулиев, Зобнин, Шюррле, Тил, Ларссон (Мирзов, 73).

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Магнуссон, Дивеев, Мариу Фернандес, Обляков, Ахметов (Бистрович, 80), Влашич, Кучаев, Ефремов (Нисимура, 22. Бийол, 87), Чалов.

Предупреждения: Ларссон, 36. Магнуссон, 71. Набабкин, 90+5.

Судьи: Карасев. Аверьянов, Шаламберидзе (все — Москва).

ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Матюнин (Москва).

19 августа. Москва. Стадион «Открытие Арена». 44434 зрителя.

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