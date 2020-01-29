Дубль Обухова помог «Тамбову» обыграть «Радник»
29 января 2020, 19:27
«Тамбов» обыграл в товарищеском матче сербский «Радник» (2:1). В составе победителей дубль сделал Владимир Обухов.
Товарищеские матчи
«Радник» — «Тамбов» — 1:2 (0:2)
Голы: Обухов, 15 — с пенальти (0:1). Обухов, 41 (0:2). Даноски, 64 (1:2).
«Тамбов»: Шелия (Чагров, 46), Ойеволе (Мелкадзе, 61), Тетрашвили (Шляков, 46), Рыбин (Чернышов, 46), Таказов, Грицаенко, Килин (Карасев, 46), Костюков (Хосонов, 46), Чуперка (игрок на просмотре, 46), Обухов (Мамтов, 46), Федчук (игрок на просмотре, 46).
Предупреждения: Грицаенко, 18. Ойеволе, 33. Мелкадзе, 82.
29 января. Белек. Стадион «Спортивный центр Папиллон».
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