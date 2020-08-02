Дубль Конате принес «Химкам» победу над «Динамо»

«Химки» в товарищеском матче обыграл «Динамо» со счетом 2:0.

Дублем отметился нападающий Мохамед Конате.

«Химки» по итогам сезона ФНЛ получили право выступать в чемпионате России. В первом матче РПЛ подмосковная команда 8 августа встретится с ЦСКА, «Динамо» 10 августа сыграет с «Уралом».

«Химки» — «Динамо» (Москва) — 2:0 (0:0)

Голы: Конате, 61 (1:0). Конате, 71 (2:0).

«Химки»: Лантратов, Тихий, Данилкин, Володько (Кухарчук, 46), Филин (Имаев, 90), Мартусевич, Трошечкин, Корян (Полубояринов, 82), Боженов, Алиев, Дядюн (Конате, 46).

«Динамо»: Шунин (Лещук, 46), Шуньич (Калачев, 84), Ордец, Скопинцев, Евгеньев, Каборе, Москвичев (Липовой, 72), Карапузов (Слепов, 74), Школик (Терехов, 62), Марков (Грулев, 69), Комличенко (Игбун, 69).

Предупреждения: Ордец, 19. Марков, 43. Мартусевич, 57. Трошечкин, 75.

2 августа. Химки. Стадион «Арена Химки».