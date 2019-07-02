Дубль Карапетяна принес "Сочи" победу над "Радничками" в прерванном из-за дождя матче

"Сочи" обыграл сербский клуб "Раднички" (2:0) в товарищеском матче.
Вот такая у нас погода pic.twitter.com/8p6rnxzxzo— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) 2 июля 2019 г.
В составе победителей дубль сделал Александр Карапетян. Матч не был доигран из-за сильного дождя.
Все, матч прерван. Доигровки точно не будет. Поэтому — победа. 2:0!#СочиРаднички #СочныйФутбол— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) 2 июля 2019 г.
Товарищеский матч
"Сочи" (Россия) - "Раднички" (Сербия) - 2:0 (0:0)
Голы: Карапетян, 58 (1:0). Карапетян, 63 (2:0).
2 июля. Брежице. Стадион "Брежице".
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