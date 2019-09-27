Дубль Данилина принес «молодежке» «Динамо» победу над «Ростовом»

«Ростов» обыграл «Динамо» (3:1) в матче 11-го тура молодежного первенства России. В составе победителей дубль сделал Максим Данилин.

«Динамо» с 25 очками возглавило турнирную таблицу. У «Ростова» 17 очков и седьмое место.

Молодежные команды

11-й тур

«Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — «Динамо — мол.» (Москва) — 1:3 (1:2)

Голы: Медведь, 6 (1:0). Галкин, 31 (1:1). Данилин, 41 (1:2). Данилин, 53 (1:3).

Судья: Пчелинцев (Тамбов).

27 сентября. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2»