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Дриусси высмеял поражение "Боки "Хуниорс"? Фото

Инстаграм Себастьяна Дриусси. Фото Инстаграм Себастьяна Дриусси.
Инстаграм Себастьяна Дриусси. Фото Инстаграм Себастьяна Дриусси.
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Форвард "Зенита" Себастьян Дриусси после финала Кубка аргентинской Суперлиги "Бока Хуниорс" - "Тигре" (0:2) разместил в сториз своего Инстаграма смеющиеся смайлы. Аргентинские СМИ (в частности, TyC Sports), предполагают, что так он высмеял поражение "Боки".

23-летний аргентинец до перехода в "Зенит" играл за "Ривер Плейт"  - принципиального соперника "Боки Хуниорс". В прошедшем сезоне форвард стал чемпионом России вместе с "Зенитом". В его активе 42 матча во всех турнирах, 13 голов и 11 результативных передач.

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https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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