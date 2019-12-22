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Дриусси весело отпраздновал день рождения дочери

22 декабря 2019, 10:42
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Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси отметил день рождения своей дочери Франчески. Ей исполнился один год. Видео опубликовал официальный Twitter клуба.

23-летний аргентинец в текущем сезоне провел 21 матч за «Зенит» и забил один мяч при одной голевой передаче.

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