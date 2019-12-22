Дриусси весело отпраздновал день рождения дочери

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси отметил день рождения своей дочери Франчески. Ей исполнился один год. Видео опубликовал официальный Twitter клуба.

??Un breve resumen del cumple de Francesca Driussi???



?Qu? bailador y cantante eres vos @SebadriussiOk! ??? pic.twitter.com/X5MXB0b6hd — FC Zenit Espa?ol? (@es_fczenit) December 22, 2019

23-летний аргентинец в текущем сезоне провел 21 матч за «Зенит» и забил один мяч при одной голевой передаче.