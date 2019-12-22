Дриусси весело отпраздновал день рождения дочери
22 декабря 2019, 10:42
Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси отметил день рождения своей дочери Франчески. Ей исполнился один год. Видео опубликовал официальный Twitter клуба.
??Un breve resumen del cumple de Francesca Driussi???— FC Zenit Espa?ol? (@es_fczenit) December 22, 2019
?Qu? bailador y cantante eres vos @SebadriussiOk! ??? pic.twitter.com/X5MXB0b6hd
23-летний аргентинец в текущем сезоне провел 21 матч за «Зенит» и забил один мяч при одной голевой передаче.
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