Дриусси считает, что с его статистикой он мог бы попасть в сборную, если бы играл в топ-чемпионате

Форвард "Зенита" Себастьян Дриусси поделился мнением о чемпионате России. В прошедшем сезоне его команда стала чемпионом страны. Он предположил, что с такой статистикой в топ-чемпионате, какая у него была в РПЛ, он мог бы претендовать на место в сборной Аргентины

- Это довольно яркий чемпионат. Но с таким выступлением в другом европейском топ-чемпионате я мог бы получить место в сборной Аргентины, - цитирует футболиста TyC Sports. – На нашем стадионе прекрасно играть зимой. Но зимой играть очень сложно из-за низких температур, что может дать преимущество нашим соперникам. При -15 игры отменяют, а при -14 мы еще играем.

23-летний Себастьян Дриусси в прошедшем сезоне провел 42 матча за "Зенит" и забил 13 мячей при 11 голевых передачах.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр