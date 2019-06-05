Дриусси рассказал, что Ригони спрашивал его о "Ривер Плейт"

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси ​рассказал, что его соотечественник Эмилиано Ригони спрашива его о "Ривер Плейт".

– Он спрашивал меня о "Ривер Плейт", и я сказал ему, что это очень большой клуб, - приводит TyC Sports слова Дриусси. - Когда переживаешь сложные моменты в карьере, ты должен принимать решения сам. Не нужно вмешиваться, он сам примет решение, которое будет лучшим для него.

Первую половину текущего сезона Ригони провел в "Аталанте" на правах аренды. В январе 2019 года аргентинец вернулся в "Зенит".

Дриусси является воспитанником "Ривер Плейт".