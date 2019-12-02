Дриусси радуется победе над «Спартаком»
2 декабря 2019, 15:26
Нападающим «Зенит» Себастьян Дриусси опубликовал фотографию в своем Twitter после победы над «Спартаком» (1:0) в 18-м туре РПЛ.
«Зенит» (42 очка) лидирует в чемпионате России, отрыв от «Локомотива» — 8 очков. «Спартак» (22 очка) занимает восьмую строчку в турнирной таблице.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
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