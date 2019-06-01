18:41 1 июня | Футбол — РПЛ

Дриусси признан лучшим игроком "Зенита" в мае

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Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси признан лучшим игроком команды в мае по версии болельщиков сине-бело-голубых. Второе место занял защитник Александр Анюков, третье - его коллега по амплуа Ярослав Ракицкий.

В мае Дриусси провел 3 матча за "Зенит", в которых забил 5 голов. Петербуржцы досрочно стали чемпионами России-2018/19. 

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-06-01-sebastyan-driussi-priznan-g-drive-luchshim-igrokom-maya-.htm

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