Дриусси признан лучшим игроком "Зенита" в мае

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси признан лучшим игроком команды в мае по версии болельщиков сине-бело-голубых. Второе место занял защитник Александр Анюков, третье - его коллега по амплуа Ярослав Ракицкий.

В мае Дриусси провел 3 матча за "Зенит", в которых забил 5 голов. Петербуржцы досрочно стали чемпионами России-2018/19.

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