Дриусси опубликовал фото, где он показывает большой палец

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси опубликовал в Twitter новую фотографию. На фото он показывает большой палец.

Аргентинец ранее заявлял, что его не устраивает позиция на поле и выразил недовольство своим положением в клубе.

«Я скучаю по «Риверу», очень скучаю по игре в атаке. Я играю на дерьмовой позиции три года, мне уже надоело», — приводит TyC Sports слова Дриусси.

Дриусси перешел в «Зенит» из «Ривер Плейт» летом 2017 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость сделки в 15 миллионов евро. 24-летний форвард провел 129 матчей за «Зенит», на его счету 24 гола и 21 результативная передача. Контракт аргентинца действует до конца июня 2021 года.