Дриусси опубликовал фото, где он показывает большой палец
7 декабря 2020, 19:49
Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси опубликовал в Twitter новую фотографию. На фото он показывает большой палец.
Аргентинец ранее заявлял, что его не устраивает позиция на поле и выразил недовольство своим положением в клубе.
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«Я скучаю по «Риверу», очень скучаю по игре в атаке. Я играю на дерьмовой позиции три года, мне уже надоело», — приводит TyC Sports слова Дриусси.
Дриусси перешел в «Зенит» из «Ривер Плейт» летом 2017 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость сделки в 15 миллионов евро. 24-летний форвард провел 129 матчей за «Зенит», на его счету 24 гола и 21 результативная передача. Контракт аргентинца действует до конца июня 2021 года.
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