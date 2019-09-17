ДПС задержала отчима Кокорина за наезд на журналиста
08:12
Сегодня, 17 сентября, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут на свободу. За форвардом «Зенита» на черном внедорожнике «Мерседесе» приехал Кирилл Логинов — отчим Александра.
По ходу движения у стен колонии между окружившими журналистами, он задел одного из них. Сотрудник ДПС увел Логинова.
— Я наехал на человека? Не может такого быть, — заявил Логинов. (Александр Рогулев)
#КокоринМамаев Отчима Кокорина, наехавшего на корреспондента, уводит ДПС pic.twitter.com/ZrqbMlwqxl— Спорт-Экспресс (@sportexpress) September 17, 2019
Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Все подробности — в нашей онлайн-трансляции
Материалы сюжета: Кокорин и Мамаев. Главное о скандале