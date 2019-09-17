«Домой!» Фото Кокорина и Мамаева после освобождения

Жена Павла Мамаева Алана опубликовала в Instagram фотографию своего супруга с Александром Кокориным, подписав ее «Домой».

На снимке — два игрока в салоне автомобиля. В кадре также видна «кока-кола». Видимо, приготовленная для радостного момента.

Сегодня Мамаев, Кокорин и брат форварда Кирилл вышли из исправительной колонии общего режима №4 города Алексеевки Белгородской области. Игроки освободились по УДО после заключения за хулиганство и нанесение побоев.