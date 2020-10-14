В Twitter «Спартака» опубликовано сообщение о годовщине назначения Доменико Тедеско главным тренером команды.

Год назад Доменико Тедеско стал главным тренером «Спартака» ?



Эмоции на бровке (и даже на поле!), классная атмосфера в команде и игроки, всегда готовые биться ?



Доменико, ты ? pic.twitter.com/4GsvHovzAw — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 14, 2020

«Год назад Доменико Тедеско стал главным тренером «Спартака», — говорится в сообщении. — Эмоции на бровке (и даже на поле!), классная атмосфера в команде и игроки, всегда готовые биться. Доменико, ты топ».

Также на картинке под записью написано: «Доменико Тедеско в «Спартаке»: 365 дней, 2 награды лучшему тренеру месяца, 100 процентов мясо.

35-летний немецкий специалист ранее тренировал «Шальке» и «Эрцгебирге».