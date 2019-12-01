Доменико Тедеско: «Зенит» заслужил победу. Считаю, он должен выйти в плей-офф Лиги чемпионов"

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал итог матча 18-го тура премьер-лиги с «Зенитом» (0:1), передает из Санкт-Петербурга корреспондента «СЭ» Гоша Чернов.

— Мы проиграли, потому что в первом тайме играли не очень хорошо, — сказал Тедеско. — Не было смелости, была нервозность. Хотели играть накоротке, было много касаний. Ключевой момент — пропущенный гол. Во втором тайме стало лучше, мы контролировали игру. Соперник потерял одного игрока, но и до удаления мы доминировали. Не было много моментов, так как не очень много открывались после передач. Знали, что защитники «Зенита» сильно играют при навесах. Мы заслужили это поражение. Во втором тайме было больше владения, но мы забывали о навесах

— Что вы думаете о «Зените»?

— «Зенит» заслужил победу. Противник выиграл абсолютно заслуженно. В первом тайме соперники играли лучше нас, а мы пытались прессинговать. С нашей стороны было много потерь мяча, часто неоправданных. Могли сравнять счет, но это не получилось, к сожалению. «Зенит» борется за 1/8 финала Лиги чемпионов. Я считаю, что он заслуживает выхода в плей-офф.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр