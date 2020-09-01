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Доменико Тедеско: «Уверяю — у Миранчука есть все качества, чтобы проявить себя в Италии»

1 сентября 2020, 12:47
Доменико Тедеско. Фото AFP
Доменико Тедеско. Фото AFP
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в «Аталанту».

— Миранчук — один из самых сильных футболистов чемпионата России за последние годы, — цитирует Tuttomercato Тедеско. — Алексей — плеймейкер, он 1995 года рождения, готов создавать моменты и отдавать передачи партнерам, но в то же время способен забивать самостоятельно. Я очень заинтригован этим трансфером, интересно посмотреть, как Миранчук адаптируется к чемпионату Италии и слаженно работающей системе Гасперини. Уверяю вас, у Алексея есть все качества для того, чтобы проявить себя в Италии.

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