Доменико Тедеско: «У меня есть склонность к языкам»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своем склонности к изучению языков.

— Мне очень нравится изучать новые языки. У меня есть склонность к языкам, мне легко даются новые слова, — приводит слова 34-летнего специалиста Suddeutsche Zeitung.

Тедеско работал в «Шальке» с июня 2017-го по март 2019-го. В октябре текущего года немецкий тренер возглавил «Спартак».