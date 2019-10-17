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Доменико Тедеско: «У меня есть склонность к языкам»

17 октября 2019, 12:28
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своем склонности к изучению языков.

— Мне очень нравится изучать новые языки. У меня есть склонность к языкам, мне легко даются новые слова, — приводит слова 34-летнего специалиста Suddeutsche Zeitung.

Тедеско работал в «Шальке» с июня 2017-го по март 2019-го. В октябре текущего года немецкий тренер возглавил «Спартак».

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Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: у красно-белых — новый тренер




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