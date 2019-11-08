Доменико Тедеско: «Тилу нужно просто освободить голову»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» рассказал, как он видит ситуацию с Гусом Тилом.

— В последнее время часто обсуждается Гус Тил — он или не играет, или играет неудачно, как с «Арсеналом». Вас это беспокоит и что происходит с голландцем?

— Знаю, что тема Тила очень интересна, ни о ком другом не спрашивают так часто. Он прекрасный игрок — умный, молодой. То, чего ему не хватает — освободить голову. То, что его фигура так часто муссируется, не идет ему на пользу, так же как и вопрос его цены. Я часто с ним разговариваю, он хорошо работает и его время еще придет.

— Мельгарехо полезно играет в последнее время, но часто ошибается в решающие моменты, например, с «Арсеналом» упустил хороший момент.

— Если бы я поговорил с Лоренсо , и он начал забивать, все было бы отлично. Если бы он тогда забил, при такой поддержке стадиона мы бы, возможно, вытащили ту игру. Но бывает, что игроки не забивают, я не могу его за это осуждать. (Дмитрий Гирин)

Напомним, что игра состоится в субботу, 9 ноября, и начнется в 19.00 по московскому времени.

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