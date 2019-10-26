Доменико Тедеско: «Таблица никогда не врет. «Спартаку» нужно исправлять положение»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал подготовку к дерби с «Локомотивом» 27 октября.

— Поскольку у «Локо» не сыграют Смолов, Миранчук, изменится ли ваш стиль?

— Говоря о «Локо», даже если у них выпадает из строя пара-тройка игроков, в строю остается достаточно много мастеровитых игроков. К примеру, даже если не сыграет Смолов, у них есть Эдер, который ничем не хуже по своим характеристикам. Он рослый, на него могут много подавать. При всем уважении к сопернику мы их не боимся и готовы дать бой.

— По предыдущим вашим интервью можно сделать вывод: если реально оценивать факты, место в середине таблицы будет нормальным. Можно ли сказать, что вы уже сейчас работаете с прицелом на следующий сезон?

— Нет, я с вами не согласен. Я не думаю о следующем сезоне, все мои мысли — как вывести «Спартак» из этой нелицеприятной ситуации. Вы знаете, что таблица никогда не врет. И если «Спартак» находится на этой позиции — это факт. Значит, в предыдущих матчах «Спартак» не смог показать соответствующей игры и добиться результата. Сейчас мы должны сделать все возможное, чтобы исправить турнирное положение.

— По матчу с «Рубином» казалось, что вы недовольны Рассказовым. У вас нет мысли попробовать на этой позиции Зобнина?

— Говоря о молодых футболистах, забыл упомянуть Рассказова. Он очень молод. Могу сказать с уверенностью, что с «Рубином» он хорошо себя показал. Возможно, его не хватало немного в атакующих действиях, я уже сказал ему об этом. Когда мяч был у Жиго или Кутепова, его накрывал соперник. Если бы он находился на 5-6 метров выше, в его действиях было бы больше остроты. По итогам работы мы выберем тот состав, который с наиболее высоким процентом вероятности может добиться результата в матче.

— «Локо» имеет проблемы на левом фланге. Куадрадо затаскал Идову, например. Все-таки возможен ли в этом контексте перевод Зобнина?

— У нас есть много опций, потому что есть несколько качественных футболистов. В том числе Зобнин, поскольку он вице-капитан и умный, работоспособный футболист. С другой стороны, Зобнин на протяжении последних недель был травмирован и вернулся к работе только 3-4 дня назад. Зачастую после долгой паузы непросто поймать игровой ритм, особенно в таком дерби. Тем не менее, мы рассматриваем все возможности.