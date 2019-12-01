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Доменико Тедеско: «Стычка Джано и Мельгарехо? Я не видел момента»

1 декабря 2019, 21:40
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал итог матча 18-го тура премьер-лиги с «Зенитом» (0:1), передает из Санкт-Петербурга корреспондента «СЭ» Гоша Чернов.

— Будут ли применены какие-то санкции к Джано и Мельгарехо, которые едва не подрались в концовке? И вообще какое ваше отношение к этому эпизоду?

— Я не видел момента, был сфокусирован на игре. Посмотрим на повторе, что было. Исходя из этого, примем какие-то меры. Или не будем применять.

— Почему решили выпустить Мельгарехо налево и передвинуть Айртона вперед? В чем была задумка, ведь это довольно нетипичное решение?

— Мы не хотели делать в перерыве двойную замену, это было рискованно. Мы решили оставить эту связку.

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