РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Доменико Тедеско: «Спартак» — это российская «Бавария»

3 августа 2020, 08:57
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что не сожалеет о том, что принял предложение поработать в России.

— У меня было несколько вариантов, но «Спартак» — правильный выбор, — цитирует Тедеско Fussball24.de. — Вначале он не казался самым очевидным, но у меня было несколько дней на то, чтобы познакомиться с клубом, с городом. И я сразу почувствовал, что это будет верный шаг. «Спартак» — это российская «Бавария».

Не жалею о своем решении. Не так много тренеров могут рассказать, что тренировали российскую «Баварию». Это бесценный опыт.

Возвращение в бундеслигу? У меня есть контракт со «Спартаком». Если бы я хотел тренировать в Германии, то остался бы там. Стоит признать, что даже за последние пару месяцев приходили предложения, но меня все устраивает в Москве.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
95
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир