Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высоко оценил роль Олега Романцева в истории клуба.

«Сравнивать меня с Романцевым невозможно, — сказал Тедеско в интервью Леониду Трахтенбергу на Youtube-канале «Спартака». — Для меня он абсолютно легендарная личность и отличный тренер. Иногда у тренеров есть идеи, которые никто не понимает. Иногда ты выставляешь не самых сильных игроков, думаешь, что они могут удивить, изменить ход игры. Но эта идея не всегда срабатывает. Идея отличная, но иногда что-то идет не так».

35-летний немецкий специалист ранее тренировал «Шальке» и «Эрцгебирге». Он возглавил «Спартак» год назад.