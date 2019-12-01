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Доменико Тедеско после матча «Зенит» — «Спартак»: «Пенальти был чистейший. Не знаю, что говорить ребятам»

1 декабря 2019, 21:47
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после поражения от «Зенита» (0:1) в матче 18-го тура чемпионата России подвел итоги встречи. По его мнению, на 76-й минуте его команда должна была получить право на пенальти, поскольку защитник Ярослав Ракицкий сыграл рукой в штрафной площади сине-бело-голубых.

— Разочарование? Проиграли, потому что мы плохо играли в первом тайме, — сказал Тедеско во флеш-интервью «Матч Премьер». — Вы видели гол, который нам забили, был там фол или нет — не знаю, но мы играли плохо в первом тайме. Во втором тайме все сильно поменялось, мы поменяли схему на 4-2-3-1. Мы забрали себе мяч, мы накрывали их прессингом. Мы много играли через фланги. У нас было много подходов к штрафной, но мы не доводили до остроты. Иногда мы забывали, что надо врываться в штрафную. Но знаете, нам не дали чистый пенальти. Чистейший пенальти. Я просто хочу знать, почему его не дали. Потому что я должен объяснить своей команде, иначе можно не играть в футбол.

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