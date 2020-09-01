Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о старте сезона-2020/21 для красно-белых.

— У нас молодая команда, которая серьезно выросла за последние годы, — цитирует Tuttomercato Тедеско. — Посмотрим, как пойдет дальше. То, что мы не проиграли ни в одном из первых шести матчей и идем на первом месте — замечательно, особенно с учетом футбола, который мы демонстрируем. В среднем «Спартак» владеет мячом 60 процентов времени и является одной из самых бьющих команд в РПЛ. Надеюсь, что мы продолжим в том же духе и заставим фанатов гордиться нами.

Я — молодой тренер, но мне уже повезло поработать в двух клубах с историей — «Шальке» и «Спартаке». Обе команды получают колоссальную поддержку от фанатов. В России за «Спартак» болеют 30 миллионов человек — это невероятные ощущения, но в то же время и большая ответственность. Мне нравится работать в командах, которые так важны для большого количества людей.