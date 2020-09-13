Доменико Тедеско: «Когда пропускали с углового, 1-2 игрока не выполняли свою работу»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3) в матче 7-го тура Тинькофф-РПЛ. В игре дебютировал новичок красно-белых Александр Кокорин.

— Мы интенсивно поработали эту неделю, — сказал Тедеско в эфире «Матч премьер». — Просто нужно делать свою работу, в защите нет места креативу. Когда пропускали с углового, 1-2 игрока в нашей команде не выполнили свою работу. Все должны делать свою работу.

— В чем была цель двух вышедших на замену Александров — Соболева и Кокорина?

— Забивать. Ничего в плане тактики у нас не поменялось. Основная задача — прессинговать высоко. Понсе заменили, потому что он недавно оправился от травмы. Кокорина тоже осторожно вводим в игровой ритм, ему нужно играть, набирать форму.