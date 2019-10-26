Доменико Тедеско: «Если мне скажут, что мы никого не купим, это не будет проблемой»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал трансферную политику команды.

— На ТВ вы говорили о трансферной политике. Какие на ваш взгляд позиции в «Спартаке», нуждающиеся в усилении?

— Я не работаю здесь год или около того, чтобы отвечать на эти вопросы. Но когда мне поступило предложение поработать в «Спартаке», я же мог от него отказаться, не видя потенциала. Но я не отказался. Я пришел сюда, потому что верю в эту команду, потому что верю в этот набор футболистов. У нас очень много молодых игроков. Айртон, Тил, Умяров, Крал, который играет как будто ему 25 лет, но ему гораздо меньше. Я считаю, что они молоды, и их рост неизбежен. Если в один прекрасный момент ко мне придет кто-то из руководства клуба и скажет: мы не можем никого купить, я отвечу: это не проблема.

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