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Докампо рассказал, чем «Динамо» смогло удивить «Рубин»

16:16
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Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо остался недоволен игрой команды в матче 16-го тура чемпионата России против «Динамо» (0:1).

— Соперник раньше не играл в четыре защитника, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Так что это стало для нас неожиданностью. Но мы не вносили серьезных изменений. Старались играть от своих сильных сторон.

Мы очень медленно играли. Так что создали очень мало голевых моментов.

Рубин — Динамо

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