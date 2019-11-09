Докампо рассказал, чем «Динамо» смогло удивить «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо остался недоволен игрой команды в матче 16-го тура чемпионата России против «Динамо» (0:1).

— Соперник раньше не играл в четыре защитника, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Так что это стало для нас неожиданностью. Но мы не вносили серьезных изменений. Старались играть от своих сильных сторон.

Мы очень медленно играли. Так что создали очень мало голевых моментов.

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