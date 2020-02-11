Дочь Рейнгольда: «Папа сейчас в реанимации»

Известный ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд был госпитализирован и находится в реанимации в одной из московских больниц. Об этом «СЭ» сообщила дочь чемпиона СССР 1962 года в составе красно-белых.

— Да, папа сейчас в реанимации, — сказала Рейнгольд «СЭ». (Евгений Белоусов)

Рейнгольд выступал за «Спартак» с 1960 по 1967 год и за это время стал чемпионом страны в 1962 году, а также выиграл Кубок страны в 1963 и 1965 годах. Затем он выступал за воронежский «Труд» и «Шинник».