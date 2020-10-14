«Добро пожаловать!» «Зенит» показал первое фото Вендела с Семаком
11:13
Пресс-служба «Зенита» опубликовала совместную фотографию новичка команды, полузащитника Вендела, и главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.
Ранее 23-летний бразилец прилетел в Россию. «Зенит» объявил о подписании пятилетнего контракта с хавбеком «Спортинга» 6 октября. В прошлом сезоне чемпионата Португалии Вендел сыграл 28 матчей и забил три гола.
Добро пожаловать! ? @_08wendel pic.twitter.com/ToDh15XjGd— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) October 14, 2020
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