«Добро пожаловать в «Зенит»!» Семак показал фото с Ловреном
3 августа 2020, 20:34
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак опубликовал в Instagram фото с новичком Деяном Ловреном. 31-летний хорват перешел в клуб из Санкт-Петербурга 27 июля.
«Добро пожаловать в «Зенит»!» — написал в Instagram Семак.
Ранее Ловрен играл за «Ливерпуль». В прошлом сезоне защитник провел 15 матчей за команду, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
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