«Добро пожаловать!» Ловрен прилетел в Петербург

Новичок «Зенита» Деян Ловрен прибыл в Санкт-Петербург. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

— Деян Ловрен — в Петербурге! Добро пожаловать! — говорится в сообщении.

Деян Ловрен — в Петербурге! ? Добро пожаловать! pic.twitter.com/W1D4ME2UVy — ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) August 2, 2020

27 июля 31-летний хорват подписал трехлетний контракт с «Зенитом», перейдя из «Ливерпуля».

2 августа самолет с новым защитником сине-бело-голубых совершил посадку в аэропорту Пулково, сообщает официальный сайт «Зенита».

Планируется, что завтра хорватский футболист познакомится с партнерами по команде, тренерским штабом и проведет первую тренировку в составе команды.