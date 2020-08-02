«Добро пожаловать!» Ловрен прилетел в Петербург
2 августа 2020, 19:58
Новичок «Зенита» Деян Ловрен прибыл в Санкт-Петербург. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.
— Деян Ловрен — в Петербурге! Добро пожаловать! — говорится в сообщении.
Деян Ловрен — в Петербурге! ? Добро пожаловать! pic.twitter.com/W1D4ME2UVy— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) August 2, 2020
27 июля 31-летний хорват подписал трехлетний контракт с «Зенитом», перейдя из «Ливерпуля».
2 августа самолет с новым защитником сине-бело-голубых совершил посадку в аэропорту Пулково, сообщает официальный сайт «Зенита».
Планируется, что завтра хорватский футболист познакомится с партнерами по команде, тренерским штабом и проведет первую тренировку в составе команды.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2020-08-02-deyan-lovren-pribyl-v-peterburg.htm
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