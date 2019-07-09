Дмитрий Живоглядов: "Очень понравилось завоевывать титулы"

Защитник "Локомотива" Дмитрий Живоглядов, перешедший в трансферное окно из "Уфы", рассказал об адаптации в команде и победе в Суперкубке России над "Зенитом" (3:2).

– Я уже адаптировался к требованиям в "Локомотиве", – цитируют "Известия" Живоглядова. – И в матче Суперкубка, как мне кажется, неплохо получилось их выполнить. Тех дней, что провел на сборах в составе команды, хватило, чтобы понять, чего хочет тренерский штаб и как взаимодействовать с партнерами.

Думаю, "Локомотив" может бороться за самые высокие места, выигрывать трофеи, как он это делал в предыдущие сезоны. В команде много классных и опытных футболистов, а атмосфера такая, что можно добиваться многого. Я хочу в этом команде помочь – для этого и переходил. Сейчас выиграл с "Локо" Суперкубок – первый мой трофей в карьере. Честно говоря, очень понравилось завоевывать титулы. Хочется еще не один раз такое повторить.

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